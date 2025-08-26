«Историческое место». Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Вишняковского лесопарка в Балашихе

Андрей Воробьев: Вишняковский лесопарк в Балашихе благоустроят к 2026 году

Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе завершится осенью 2026 года. Сейчас там уже работают кафе, обустроены смотровые площадки и набережная. Популярную у жителей зону отдыха посетил губернатор Андрей Воробьев . Он рассказал о том, каким будет лесопарк после полной реализации проекта.

Территорию благоустраивают в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Всего в Подмосковье реализовали 35 таких проектов. Среди них балашихинские парки «Пехорка», Пестовский, Ольгинский и «Заречная».

«Надеемся, что новые пространства всем нравятся, жители будут проводить здесь свободное время. Конечно, важна и безопасность. Поэтому во всех парках устанавливаем и освещение, и видеокамеры», — сказал Воробьев.

В ходе первого этапа в Вишняковском лесопарке обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили системы освещения и видеонаблюдения.