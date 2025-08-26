«Историческое место». Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Вишняковского лесопарка в Балашихе
Андрей Воробьев: Вишняковский лесопарк в Балашихе благоустроят к 2026 году
Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе завершится осенью 2026 года. Сейчас там уже работают кафе, обустроены смотровые площадки и набережная. Популярную у жителей зону отдыха посетил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал о том, каким будет лесопарк после полной реализации проекта.
Территорию благоустраивают в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Всего в Подмосковье реализовали 35 таких проектов. Среди них балашихинские парки «Пехорка», Пестовский, Ольгинский и «Заречная».
«Надеемся, что новые пространства всем нравятся, жители будут проводить здесь свободное время. Конечно, важна и безопасность. Поэтому во всех парках устанавливаем и освещение, и видеокамеры», — сказал Воробьев.
В ходе первого этапа в Вишняковском лесопарке обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили системы освещения и видеонаблюдения.
Гости могут гулять по комфортным пешеходным дорожкам со смотровыми площадками. У входа разместили парковку на 47 мест. Также там открыли кафе и облагородили родник «Солтычихинский водопад».
«Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Но главное, что оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, в котором проживают полмиллиона человек», — добавил Воробьев.
В ходе второго этапа в лесопарке благоустроят еще 85 гектаров. Сейчас лес очищают от валежника и сухостоя, прокладывают тропинки и подготавливают коммуникации. Согласно проекту, на этой территории появятся лыжная трасса, пункты проката, сцена и многое другое.
Рядом с Вишняковским лесопарком сейчас проводят реконструкцию самой большой в регионе усадьбы Горенки. Там работает музей, посвященный истории Балашихи. Для гостей проводят экскурсии и выставки. В разное время усадьбой владели Долгоруковы, Разумовские, Юсуповы, Третьяковы.
Кроме того, в этом году новый облик получат сквер на улице Крупенина, Клубный переулок и территория ДК «Саввино». В следующем году благоустройство проведут на пешеходной зоне по Парковой улице и на площади перед Ледовым дворцом.