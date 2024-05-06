Более 3 тысяч жителей Солнечногорска посетили богослужения в Пасху | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:24 Более 3 тысяч жителей Солнечногорска посетили богослужения в Пасху Пасхальные богослужения прошли в 23 храмах Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье прошли в 23 храмах Солнечногорска. Их участниками стали более трех тысяч человек.

Служба и праздничный крестный ход состоялись и в Никольском храме. Пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

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Накануне, в Великую субботу, храмы и церкви открыли свои двери для 20 тысяч жителей и гостей муниципалитета, чтобы провести традиционный ритуал — освятить пасху и куличи. Порядок на пасхальных мероприятиях в округе обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

«В прошедшее воскресенье наши жители и гости Солнечногорска встретили светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царит согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой.

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