Более 3 тысяч жителей Солнечногорска посетили богослужения в Пасху | 360°

06 мая 2024, 12:24
Более 3 тысяч жителей Солнечногорска посетили богослужения в Пасху
Пасхальные богослужения прошли в 23 храмах Солнечногорска
Пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье прошли в 23 храмах Солнечногорска. Их участниками стали более трех тысяч человек.
Служба и праздничный крестный ход состоялись и в Никольском храме. Пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
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Накануне, в Великую субботу, храмы и церкви открыли свои двери для 20 тысяч жителей и гостей муниципалитета, чтобы провести традиционный ритуал — освятить пасху и куличи. Порядок на пасхальных мероприятиях в округе обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
«В прошедшее воскресенье наши жители и гости Солнечногорска встретили светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царит согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой.
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