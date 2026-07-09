Более 27 тысяч онлайн-заявок на соцпомощь подали в Подмосковье с января

С начала 2026 года в Московской области было подано более 27,5 тысячи электронных заявлений на получение государственной социальной помощи. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Оформить выплаты могут некоторые категории жителей Подмосковья с низким доходом. Среди них — малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны и другие.

Чтобы подать заявление, нужно зайти на региональный портал в раздел «Гражданам», затем в «Поддержка» и выбрать «Помощь в сложных ситуациях». После этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно в течение 22 рабочих дней.