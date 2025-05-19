Более 250 волонтеров помогут проголосовать за объекты благоустройства в Подольске

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на портале «Госуслуги» продолжается в муниципалитете. Жителям активно помогают более 250 волонтеров.

От Подольска в голосовании принимают участие пять объектов. Горожане могут выбрать один из них, который получит финансирование в случае победы. Среди локаций — сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади, территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморной, Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2, сквер имени Алексея Долгого в микрорайоне Ивановский, бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики.

«Волонтеры Подмосковья» рассказывают жителям от голосовании и о том, какое благоустройство планируется на местах. Отдать свой голос может каждый житель Подольска старше 14 лет. Голосование доступно на сайте портала Госуслуг.

Отметим, что Подольск входит в число самых активных округов Подмосковья. На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие более 30 тысяч подольчан.