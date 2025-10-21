Более 250 участников объединил фестиваль активного долголетия в Щелкове

В манеже универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошел IX Фестиваль активного долголетия. На мероприятии собрались более 250 человек из Фрязина, Монино, Лосино-Петровского и, конечно, Щелкова.

Возраст долголетов составлял 55 лет и старше для женщин и от 60 лет для мужчин. Участники состязались в различных спортивных дисциплинах: вис на перекладине, дартс, футбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, корнхолл, шахматы и шашки. Не оставили без внимания и всеми любимую скандинавскую ходьбу. Помимо этого, на площадке прошли веселые спортивные эстафеты.

Праздничную атмосферу мероприятию придало выступление солиста духового оркестра «Щелковский театр» и заслуженного артиста России Виктора Сухоноса. Участники состязаний водили хороводы и напевали всеми любимые песни.

Фестиваль стал ярким праздником, который объединил самых энергичных и жизнерадостных людей со всего округа, подарив им заряд бодрости и новых друзей.