Более 250 участников объединил фестиваль активного долголетия в Щелкове
В манеже универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошел IX Фестиваль активного долголетия. На мероприятии собрались более 250 человек из Фрязина, Монино, Лосино-Петровского и, конечно, Щелкова.
Возраст долголетов составлял 55 лет и старше для женщин и от 60 лет для мужчин. Участники состязались в различных спортивных дисциплинах: вис на перекладине, дартс, футбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, корнхолл, шахматы и шашки. Не оставили без внимания и всеми любимую скандинавскую ходьбу. Помимо этого, на площадке прошли веселые спортивные эстафеты.
Праздничную атмосферу мероприятию придало выступление солиста духового оркестра «Щелковский театр» и заслуженного артиста России Виктора Сухоноса. Участники состязаний водили хороводы и напевали всеми любимые песни.
Фестиваль стал ярким праздником, который объединил самых энергичных и жизнерадостных людей со всего округа, подарив им заряд бодрости и новых друзей.
«Мы редко так можем собраться, посмотреть друг на друга, порадоваться, что мы все живы, здоровы. И бодрость духа присутствует при этом. Но самое главное — это общение. И можно жизнь по-разному прожить. На диване просидеть, извините, а можно двигаться, чего-то достичь», — отметил председатель местной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Борис Дудик.
Валентина Гераськина из Монина находит время и с внуками позаниматься и себе уделить время. «Конечно, я больше люблю петь и танцевать, но спорт — это тоже часть моей жизни. Прихожу с удовольствием, общаюсь с женщинами, с мужчинами. У нас там и плавание, и баскетбол, и волейбол. Все виды спорта и еще плюс гимнастика. Четыре часа в неделю можно позволить себе общаться с хорошими людьми. Мы очень довольны», — поделилась Валентина Гераськина.
По результатам соревнований победителей и призеров в каждой номинации наградили медалями и дипломами. Фестиваль в очередной раз доказал, что возраст — это возможность открывать новые горизонты, заводить приятные знакомства и заряжаться позитивной энергией в компании единомышленников.