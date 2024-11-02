Более 250 человек вышли на общегородской субботник в Воскресенске

Накануне Дня народного единства в Воскресенске организовали общегородской субботник. Свыше 250 человек и 15 машин спецтехники приняли участие в уборке улиц.

Жители городского округа Воскресенск в преддверии Дня народного единства вышли на очередной субботник. В нем также приняли участие сотрудники администрации, представители муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение», управляющих компаний и подведомственных организаций.

«Помогли нашим коммунальщикам убрать опавшую осеннюю листву вдоль улиц Октябрьской и Менделеева в центральной части города», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Всего общегородской субботник объединил более 250 человек. Это стало доброй традицией, которая помогает поддерживать улицы города в чистоте и порядке.

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