Более 2,4 млн человек проверили на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекции можно пройти в поликлиниках Подмосковья и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 2,4 миллиона жителей региона.

«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе — это не только забота о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика», — напомнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала этого года тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли уже свыше 2,4 миллиона человек. Это на 230 тысяч больше, чем за такой же период в 2023 году.

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