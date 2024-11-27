Сегодня 19:57 Без врачей не было бы и больниц. Как в Подмосковье поддерживают медиков и строят новые медцентры 0 0 0 Фото: поликлиника в микрорайоне Юбилейном в Королеве Эксклюзив

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Подмосковье — один из лидеров России по медицине. Как удается сохранять позицию и какие недавние события на слуху? Открытие в Красногорске самого знакового детского медцентра для пациентов со всей страны и с вертолетной площадкой на крыше, начало создания в Балашихе одной из крупнейших больниц — подробности об этом и не только читайте в нашем материале.

Без квалифицированных врачей, их привлечения и поддержки новые больницы не играли бы основной роли. Расскажем сначала об этом — о человеческом факторе. Средняя зарплата врачей в Подмосковье — около 100 тысяч рублей, свыше 64 тысяч — у другого медицинского персонала. Социальная поддержка включает в себя целый список льгот и выплат: по льготной ипотеке государство оплатит стоимость жилья, а врач — только проценты по кредиту банку ;

20 тысяч рублей ежемесячно — компенсация за съемное жилье;

до 32 тысяч рублей ежемесячно — губернаторская доплата для участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики;

до 1,5 миллиона рублей единоразово — выплата по программе «Земский доктор»;

до 750 тысяч рублей единоразово — по программе «Земский фельдшер»;

ежемесячная доплата молодым специалистам: 15 тысяч — для врачей, семь тысяч — для среднего персонала. С 2022 года Московская область вышла на положительный баланс в привлечении медицинских работников. Это значит, что дефицита нет, налажен успешный процесс трудоустройства.

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Девятый год работает уникальный проект «Социальная ипотека». Так Подмосковье помогает медикам с покупкой жилья. Это, в свою очередь, привлекает специалистов жить и развиваться в регионе. Таким образом, льготная ипотека для врачей — возможность забыть об основной части платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать только проценты — несколько тысяч рублей в месяц. Программа доступна и учителям, тренерам, воспитателям, ученым. Еще одна очень популярная мера поддержки, введенная недавно, — компенсация оплаты за аренду жилья. Если врач снимает квартиру в Подмосковье, он может претендовать на эту льготу.

Фото: поликлиника в Ликино-Дулеве

В случае одобрения Подмосковье будет выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц. Подробности об этом и других мерах поддержки — на сайте rabota-vrachom.ru.

Флагманские медицинские центры

В августе Россию облетела новость о начале работы в Подмосковье лучшей детской больницы. Ее открыли президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся врач Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение. Больница стала флагманской — ключевой по детскому профилю в Московской области. Каждый год там смогут лечить по ОМС около 15 тысяч детей со всей России. Врачи будут готовы проводить до 50 операций в сутки.

Фото: Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске

В декабре 2026 года откроют Балашихинскую областную больницу — это тоже один из самых больших проектов здравоохранения. Строительство началось в марте 2024-го. Старт ему дали Андрей Воробьев и заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что это «поистине грандиозный объект». Врачи будут оказывать помощь по 26 профилям.

Фото: проект Балашихинской областной больницы 1/2 Фото: проект Балашихинской областной больницы 2/2

Что касается поликлиник, в Подмосковье сейчас активно действует проект «Поликлиника. Перезагрузка». К концу года все областные поликлиники, женские консультации и стоматологии приведут к единому стандарту. Этот проект по перезагрузке победил на конкурсе управленческих практик России «Смарт Диалог». Он оказался самым популярным по профилю «Здравоохранение». В отдаленных населенных пунктах неописуемо важную роль играют фельдшерско-акушерские пункты. В этом году отремонтируют 28 ФАПов, из которых 23 уже масштабно преобразились. Вместе с тем построят девять новых. Еще больше подробностей о сфере здравоохранения Подмосковья и диалоге с жителями — в репортаже «360».