Более 230 подъездов к местам крещенских купаний привели в порядок в Подмосковье

Дорожные службы Московской области в преддверии праздника Крещения подготовили 234 подъездных пути к храмам, церквям и оборудованным местам крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

В министерстве добавили, что предпринятые меры позволят создать безопасные и комфортные условия для жителей и гостей региона, которые в крещенскую ночь планируют посетить купели и храмы.

«Дорожники провели очистку и обработку противогололедными материалами 298 километров муниципальных и региональных дорог, а также привели в порядок 283 остановки и посадочные площадки у 195 храмов, 134 километра тротуаров у мест купаний и церквей», — рассказали в ведомстве.

Всего в работах задействовали около 780 дорожных рабочих и порядка 500 единиц спецтехники.

В Одинцовском округе подготовили 12 подъездных дорог и прилегающую сеть с остановками и тротуарами к купелям у храма Преподобного Серафима Саровского, собора Воскресения Христова и Саввино-Сторожевского монастыря, а также на территориях комплекса Михайло-Архангельского храма, приписанной к приходу храма Ксении Блаженной купели, строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского и прудах в деревне Соколово и городе Кубинке.

По 10 подъездов приготовили в Шатуре, Серпухове, Раменском и Красногорске, в том числе у купели на пруду Нахабинки и Никольском роднике. Купаться следует только в специально оборудованных местах, ознакомиться с ними можно по ссылке.

Крещенские купания традиционно состоятся в ночь с 18 на 19 января.

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