Сегодня 15:08 Традиция из народа. Как и зачем окунаться в прорубь на Крещение Врач Лапа рассказала, как правильно окунаться в прорубь на Крещение 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Здоровье

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Православные верующие купаются в проруби на Крещение в ночь с 18 на 19 января и в течение следующих трех дней. В чем суть ритуала, как правильно окунаться без вреда для здоровья и кому это делать категорически нельзя — в материале 360.ru.

Крещенские купания на Руси Крещенские купания — традиция, связанная с празднованием Крещения Господня. Она заключается в том, что люди окунаются в прорубь или специально оборудованные купели. Традиция имеет древние корни и связана с верой в целебные свойства воды, освященной в праздник Крещения. Считается, что в этот день вода приобретает особые качества, которые могут очистить тело и душу человека от грехов. Однако купание в проруби — не обязательный обряд для православных. Это скорее народный обычай, который не имеет прямого отношения к церковному уставу. Тем не менее многие участвуют в крещенских купаниях, считая их символом очищения и обновления.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как правильно окунаться в прорубь Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала 360.ru, как правильно искупаться в проруби. Подготовка Прежде чем окунаться, подготовьте организма. Начните с обливаний холодной водой дома, постепенно снижая температуру. Это поможет телу адаптироваться к холоду. Перед днем совершения ритуала нужно отказаться от алкоголя. Завтрак тоже должен быть легким, чтобы не нагружать организм. «Но главное — морально подготовиться», — добавила Лапа.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Купание Подготовьте удобную одежду, которую легко снять и надеть. Обувь должна быть нескользкой и теплой. Возьмите с собой большое полотенце, чтобы хорошо вытереться после купания. Перед окунанием сделайте разминку, разогрев мышцы. Не ныряйте в воду вниз головой. Если при заходе в воду почувствуете ухудшение самочувствия, немедленно прекратите процедуру. При резком ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью. Бригады врачей дежурят у мест организованных купаний на Крещение.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

После проруби После купания необходимо хорошо вытереться полотенцем, чтобы не было переохлаждения. «Нужно сразу одеться. Разница воздуха на улице и температуры тела человека 36,6 градуса очевидна», — напомнила Лапа. Затем выпейте горячий чай. При желании можно сделать несложные разогревающие упражнения. «Делать это нужно не голым, а обязательно одетым. Так мы сохраним слизистые и исключим болезни», — объяснила специалист. Польза и вред купания в проруби Польза от купания в первую очередь моральная, уточнила врач. «Когда мы опускаемся в воду, идет очищение тела и духа. Ведь мы переступили через себя и окунулись в прорубь», — пояснила Лапа.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но есть и польза для тела: в момент купания происходит мгновенная микроциркуляция крови, поскольку сначала сосуды расширяются, а потом быстро сужаются. За счет этого кровь течет быстрее и очищается. «Это хорошая процедура. Тренировка для сосудов», — заключила Лапа. Важно помнить: если у человека склонность к тромбообразованию, крещенский ритуал может только навредить. Кому запрещено окунаться в прорубь Купаться в проруби категорически нельзя людям: с проблемами сосудов;

после инфаркта;

после инсульта;

с аутоиммунными заболеваниями.