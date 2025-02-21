Более 23 километров дорог отремонтируют в Люберцах в 2025 году

Обновление региональных и муниципальных дорог продолжится в городском округе в текущем году. Их общая протяженность составит 23,38 километра.

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал, что планируется отремонтировать восемь муниципальных и четыре региональных автомобильных дороги.

Работы будут проведены в Люберцах на улицах Льва Толстого, 3-м Почтовом отделении, Попова, Строителей, Южной, 1-м Панковском проезде, а также на участке между Октябрьским проспектом и Хлебозаводским проездом. В поселке Красково на проезде к КП «Марусин Луг» будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, на территории муниципалитета приведут в порядок ряд участков региональных автодорог: Смирновскую улицу, Хлыстово — Мотяково — Новый Милет, Зенино — Павлино и Лыткаринское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.