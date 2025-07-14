Более 200 участников собрал турнир «День рыбака» в Люберцах

Третий год подряд в Люберцах проводят турнир «День рыбака». В этот раз на Малаховском озере собрались свыше 200 участников из городского округа и соседних муниципалитетов.

Мероприятие провели благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, за победу развернулась настоящая борьба, а судьбу первого места решили всего 18 граммов.



«Лучшим с результатом 1604 грамма стал Александр Наумов из городского округа Коломна, второе место с уловом 1586 граммов занял Юрий Журавлев из Лыткарина. А наш земляк Сергей Васильев из поселка Красково с результатом 1475 граммов замкнул тройку лидеров», — рассказал руководитель муниципалитета.

Однако ни один из участников не смог выловить золотого карпа и завоевать главный приз турнира — 100 тысяч рублей. Собравшихся на празднике угостили свежей ухой и блинами с вареньем. Всем желающим раздали питьевую воду.