Более 200 спортсменов стали участниками новогоднего турнира по самбо в Дзержинском

В Спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском городского округа Люберцы в честь Нового года для детей организовали турнир. За звание лучших боролись юные воспитанники учреждения, а также местной Федерации самбо.

По словам директора спортшколы «Союз» Виктора Худякова, ребята с нетерпением ждали этого события и активно к нему готовились.

«Сегодня спортсмены 2016, 2017 и 2018 годов рождения получили свой первый соревновательный опыт», — отметил Виктор Худяков.

Дед Мороз и Снегурочка посетили турнир, чтобы поздравить ребят и вручить им награды.

«Позитивные эмоции, улыбки, восторг от первых медалей и ощущение приближающегося праздника — все это царило в зале!» — поделился Виктор Худяков.

Отметим, что всего участниками новогоднего состязания стали более 200 мальчиков и девочек.

