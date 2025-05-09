Более 200 сосен высадили в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В Котельниках прошла патриотическая акция «Сад памяти». В ее рамках в Кузьминском лесопарке посадили более 200 сосен.

В посадке приняли участие глава городского округа Михаил Соболев и депутат Государственной Думы Роман Терюшков, а также активные жители, школьники, активисты «Движения первых» и юнармии.

Цель акции «Сад памяти» — ежегодно высаживать более 27 миллионов деревьев в память о погибших участниках Великой Отечественной войны. Деревья появляются в России и за рубежом, а жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей также высаживают аллеи в память о погибших бойцах специальной военной операции.