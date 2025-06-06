Более 200 полицейских обеспечивали безопасность на мусульманском празднике в Балашихе

В городском округе Балашиха прошли торжества, посвященные мусульманскому празднику Курбан-байрам, которые сопровождались усиленными мерами охраны общественного порядка. Для обеспечения безопасности задействовали свыше 200 сотрудников полиции, Росгвардии, нарядов Госавтоинспекции, дорожно-патрульной службы и представителей народной дружины.

Ключевым моментом праздника стала молитва, возглавленная имам-хатыбом Местной мусульманской религиозной организации «Иман» Раисом Измайловым. В своем обращении к верующим он подчеркнул значимость работы администрации Балашихи по профилактике экстремизма и терроризма, а также призвал к совершению добрых дел и уважению к традициям многонациональной России.

Праздничные мероприятия прошли в двух локациях: на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха» и перед Домом культуры «Рассвет» в деревне Соболиха. Молитва началась в 5 утра и продолжалась до 8 утра, объединив верующих в атмосфере духовности и единства.