Более 200 полицейских обеспечат безопасность в Мытищах в праздничные дни

В администрации городского округа Мытищи прошло совещание по обеспечению безопасности в муниципалитете во время праздников. Количество полицейских увеличат на 25%, свыше 200 правоохранителей будут следить за порядком на улицах округа.

Участниками совещания по безопасности в администрации городского округа Мытищи стали руководители силовых ведомств, представители Министерства чрезвычайных ситуаций и профильные специалисты.

Начальник Межведоственного управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Николай Жуков обозначил, что безопасность на территории округа будут обеспечивать патрульно-постовая служба, кинологи, инспекторы по делам несовершеннолетних, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел. Помимо них, к обеспечению порядка привлекут частные охранные предприятия и народные дружины.

Посты наружных нарядов максимально приблизят к местам проведения массовых мероприятий. Сотрудники учреждений культуры и спорта уже прошли специальный инструктаж в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили пожарной безопасности. Машины и необходимая техника — в полной готовности.

Отметим, что в Мытищах регулярно проводят рейды по точкам продажи пиротехники. Накануне и во время праздников количество обходов увеличат. В муниципалитете определили места легальной торговли салютами.

Жилищно-коммунальные службы тоже готовы к праздникам. Они обеспечат своевременную уборку территорий и устранят аварийные ситуаций как в городе, так и на отдаленных сельских поселениях.

Обратиться в случае чрезвычайных ситуаций можно по телефонам круглосуточных аварийных служб: в диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (495) 584-00-00, в «Мытищинскую теплосеть» по номерам: 8 (495) 583-55-92 и 8 (495) 775-55-92, в «Водопроводно-канализационные системы» по телефонам: 8 (495) 586-30-16 и 8 (495) 583-48-15, в «Мособлгаз» по номеру «горячей линии»: 8-800-200-29-04 и в «Мособолэнерго» по телефонам: 8 (495) 586-92-09 и 8 (495) 995-00-99.