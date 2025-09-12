Более 200 пенсионеров поздравили с юбилеем в Истре за лето

Всего за июнь и июль в муниципальном округе Истра отметили свой день рождения 130 возрастных именинников, а в августе — 97. С этим важным днем поздравляли жителей в возрасте от 80 и до 110 лет.

Сотрудники администрации вручают подарки и открытки от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципального округа Истра Татьяны Витушевой.

Пенсионеры, которые отмечают юбилеи 80 и 85 лет, получают жостовские подносы, женщинам, достигшим 90-летия вручают еще и павловопосадские платки, а мужчинам, отпраздновавшим 95 лет, дарят павловопосадский плед.

Поздравить с днем рождения могут на дому. Также забрать подарки можно самостоятельно в свой праздник или в другой удобный день. Информация по этому вопросу доступна по телефону: +7 (498) 314-63-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летием.