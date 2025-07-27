Более 200 кустов сирени и чубушника высадили в поселке Жилино в Люберцах

Акция по высадке кустов прошла в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах. В ней поучаствовали жители микрорайона.

Теперь здесь будут расти свыше 200 кустов сирени и чубушника. В высадке также приняли участие заместитель главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина и сотрудники территориального управления «Томилино — Октябрьский — Островцы».

«В ЖК „Егорово Парк“ состоялась замечательная акция. Дети, взрослые и пенсионеры вместе работали над озеленением. Это полезный вклад, благодаря которому территория станет еще уютнее и красивее», — сказал начальник территориального управления «Томилино — Октябрьский — Островцы» Николай Самара.

Помогали высаживать растения по всем правилам специалисты по озеленению.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 400 метров теплотрассы заменили в поселке Калинина под Люберцами.