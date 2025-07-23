Свыше 400 метров теплотрассы заменили в поселке Калинина под Люберцами

В городском округе Люберцы продолжаются подготовительные работы к осенне-зимнему сезону. В поселке Калинина специалисты проводят замену важного участка теплосети длиной почти 800 метров — от дома 44А до центрального теплового пункта.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева данный участок был включен в программу модернизации с приоритетным статусом.

«Трасса протяженностью почти 800 метров обеспечивает теплом 79 многоквартирных домов и четыре соцобъекта, имеет высокий износ — зимой 2023–2024 года только за месяц нашим специалистам приходилось устранять 13 порывов. Подрядчик уже заменил 411 метров теплотрассы. Работы в полном объеме, в том числе и восстановление благоустройства, специалисты планируют завершить к 1 сентября», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в 2025 году в рамках губернаторской программы в Люберцах будет проведен капитальный ремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов, а также построены две новые блочно-модульные котельные: на улице Заречная в Марусино и на улице Попова в Люберцах.