Более 200 юных жителей Воскресенска стали участниками парада «Наследники Победы»

В День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел парад «Наследники Победы». В шествии участвовали более 200 детей и подростков.

Среди тех, кто торжественно прошел на параде под звуки марша «Прощание славянки», были кадеты, волонтеры, молодогвардейцы, студенты Воскресенского колледжа, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов и активисты «Движения Первых». Ребята показали готовность чтить память героев Великой Отечественной войны и продолжать их дело.

Отметим, что парад «Наследники Победы» провели в Воскресенске впервые. Мероприятие подчеркивает важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье с 1 по 9 мая запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.