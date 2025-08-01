Более 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе

В последний месяц лета для жителей и гостей Подмосковья пройдет 221 ярмарка. На площадках региона производители представят свежие овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и многое другое, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Шаховская приглашает всех на праздничные ярмарки, приуроченные к традиционным августовским событиям: Медовому (15-17 августа), Яблочному (22-24 августа) и Ореховому Спасу (29-31 августа).

Также в преддверии нового учебного года жителям Подмосковья предоставят возможность посетить 16 тематических площадок «Школьный базар». В Волоколамске смогут приобрести все необходимое для учебы детей с 26 по 31 августа, а в Воскресенске — с 29 по 31 августа.

Полный график и часы работы ярмарок доступны на сайте.