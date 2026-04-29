Более 200 человек стали участниками экологической акции в Люберцах

В рамках мероприятия «Вода России», которое состоялось 25 апреля, выпустили почти 1500 мальков в Дзержинский карьер. Активисты также очистили берег водоема от мусора.

Среди запущенных рыб — белый амур, толстолобик, японский карп и карась-комета. Большинство из них, как отметил начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Иван Тарасов, являются естественными чистильщиками водоема. Специалисты очистили прибрежную зону от поросли и водорослей.

Акция проводится в городском округе Люберцы с 2019 года, а в Дзержинском — второй год подряд. В день мероприятия для гостей организовали угощение оладьями и горячим чаем, а для детей провели тематические конкурсы, викторины и квесты.

В 2025 году инициативу проводили на берегу Малаховского озера. Тогда участники выпустили в водоем около 2000 мальков карпа семи видов, среди которых были карпы кои — «золотые рыбки».