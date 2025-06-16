Более 200 человек поучаствовали в фестивале «Плыви, Россия» в Звенигороде

Праздник прошел в День России. Жители и гости города преодолели восемь водных километров на сапах, байдарках и каяках по Москве-реке вдоль живописных берегов и природных ландшафтов.

Среди всех участников своими яркими нарядами выделялись Ирина и Надежда. Девушки были в сарафанах, платках и кокошниках. «Наряды искали и подбирали долго — работали над своими образами две недели. Мы и сап накачали, и сплавали, и поели, как настоящие русские женщины», — рассказала Ирина.

Прежде чем отправиться в заплыв, участникам провели инструктаж. Рассказали, что доска для сапа — надувная. Она состоит из прессованного материала, на нижней стороне — киль, который помогает плыть ровнее, на верхней — лиш, который крепится к ноге, чтобы доску не унесло. Сапов больше 80, а еще каяки и лодки-драконы — с головой, хвостом, чешуей и даже барабаном — с его помощью направляющий задает ритм гребле для десяти человек.

Уже второй год подряд маршрут проходит вдоль живописных мест, чтобы участники своими глазами увидели красоту пейзажей. «Мы руководствовались тем, чтобы привнести какой-то позитивный опыт, который используют другие города, и привить любовь к родному краю», — рассказал один из организаторов фестиваля Кирилл Завражин.

Финишная прямая расположилась на стадионе «Спартак» — здесь фестиваль продолжился награждением участников заплыва, культурно-развлекательной программой, ярмаркой, мастер-классами и полевой кухней.