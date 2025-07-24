Более 20 тысяч зрителей посетили за сезон театр кукол «Огниво» в Мытищах

Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина в Мытищах закрыл 33-й сезон. За это время артисты организовали и показали 270 спектаклей и мероприятий, посетителями которых стали свыше 22 тысяч человек.

Зрители увидели пять новых спектаклей: «Призраки Рождества», «Кто такие бабушки», «Слушай, Ленинград», «Про девочку Машу и воробья Пашку» и «Брат и сестра». Также за сезон провели первый Международный фестиваль-премию театров кукол «Имени Железкина», в рамках которого 14 российских и зарубежных театров кукол представили свои постановки. На сцене выступили артисты из Вьетнама, Узбекистана, Бразилии, Белоруссии, Казахстана.

Театр «Огниво» не только стал площадкой для фестиваля, но и сам не раз становился лауреатом и победителем различных конкурсов. Артистам из Мытищ вручили диплом за лучший проект в международном фестивале «Кукарт». На фестивале дуэтов и моноспектаклей «Бинокль» они победили в номинации «Лучшая режиссура». Помимо этого, театр «Огниво» стал лауреатом Международной премии Russian Event Awards. Постановка «Прощание с Матерой» вошла в топ-300 лучших спектаклей России.

Отметим, что с большими гастролями в Мытищи приезжали и творческие коллективы Донецкого Республиканского и Луганского академических театров кукол.