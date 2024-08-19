Более 20 тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали в Мытищах с начала августа

В отделении партии «Единая Россия» в Мытищах активно готовится к отправке большой гуманитарный груз, включающий посылки для военнослужащих и помощь для мирных жителей Курской области и Луганской Народной Республики. Благодаря неравнодушным гражданам, мытищинским предприятиям и общественным организациям за последнюю неделю из округа уже отправлено более 20 тонн гуманитарной помощи.

В ближайшее время атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов и секретарь первичного отделения № 6 партии «Единая Россия» Ярослав Круподеров доставят необходимую помощь в регионы, где ее очень ждут.

В Луганскую Народную Республику для детских садов и школ отправится мебель и сантехника: кровати, стулья, фаянсы, а также продукты питания и медикаменты.

Особое внимание уделяется нашим соотечественникам в Курской области. Волонтеры и общественные организации активно участвуют в сборе помощи. Команда «Кругов добра» уже собрала третью партию, отправив курянам одежду, медикаменты, средства гигиены и важные товары первой необходимости. Также медикаменты будут доставлены в госпиталь в городе Курчатов.

Сбор и отправка продолжаются без остановки, и совместными усилиями мы отрабатываем адресные заявки, доставляя самое необходимое в приграничные районы и «за ленточку».

Напомним, что в Мытищах работает штаб, где оказывается помощь бойцам СВО и их семьям. Он расположен на улице Мира, 9, каб. 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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