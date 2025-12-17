Более 20 школьников получили первые паспорта в Ленинском округе

Церемония вручения паспортов состоялась в Центральной библиотеке города Видное. Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков и заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман в торжественной обстановке передали 21 подростку главные в их жизни документы.

Роман Терюшков поделился, что посещая подобные мероприятия, он вспоминает и свою юность.

«Ребята, цените время, развивайтесь, заботьтесь о своих близких и, конечно, будьте достойными гражданами своей страны — Российской Федерации. В добрый путь с главным документом», — произнес народный избранник.

Школьникам также вручили памятные подарки от администрации муниципалитета.

«Для меня получение первого паспорта — это очень важное событие. Теперь я чувствую себя старше и несу ответственность за свои поступки», — поделилась участница церемонии Таисия Горевая.

По ее словам, быть гражданином России — это значит любить свою страну и быть готовым защищать ее и своих близких.

Напомним, что подобные церемонии проводят в муниципалитете регулярно. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо оформить заявление в одном из четырех многофункциональных центров «Мои документы» Ленинского округа.