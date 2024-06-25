Более 20 дворов благоустроят в Богородском округе до конца лета

Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в Московской области. До конца лета в Богородском округе приведут в порядок 22 пространства. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Во дворах заменят информационные стенды, скамейки и урны, а также отремонтируют пешеходные зоны и внутридворовые проезды. Отмечается, что все работы администрация округа согласовывает с жителями.

«Этим летом мы планируем привести в соответствие дворовые территории для более чем 700 тысяч жителей Подмосковья в 57 муниципалитетах», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, уровень готовности дворов в Богородском округе достиг 32%, а по остальным адресам проводятся подготовительные мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».