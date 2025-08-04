Более 20 детских площадок обновят в Люберцах в 2025 году

Модернизацию и установку 22 детских площадок по 13 адресам запланировали в Люберцах в этом году. Сейчас работы идут в поселке Томилино и в деревне Жилино-2.

Обновление проводят в рамках программы Министерства благоустройства Московской области. Также работы начались на площадке у дома № 1 по Школьной улице в поселке Красково. Здесь появится современная и безопасная игровая площадка.

Скоро приступят к модернизации зоны у дома № 27 на улице Крупской. Площадь ее достигнет 150 квадратных метров.

Подрядчик не только установит новое игровое оборудование в этих дворах, но и заменит существующее покрытие на современное и безопасное. Все работы по ремонтам должны завершить осенью.

Полный перечень адресов, где в этом году модернизируют детские игровые зоны, есть на официальном сайте городского округа Люберцы.