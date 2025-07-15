Более 2 тысяч человек приняли участие в фестивале «ЧУDO ФЕСТ» в Королеве

В минувшие выходные в Королеве состоялся красочный семейный фестиваль «ЧУDO ФЕСТ — 2025», который прошел на территории Акуловского водоканала рядом с Мемориалом Славы. С раннего утра жители города разных возрастов принимали участие в многочисленных мероприятиях: ярмарках, мастер-классах, интерактивных программах и концертных выступлениях.
Гости фестиваля также могли встретить ростовых кукол и поучаствовать в разнообразных играх.
Особое внимание привлекла акция «Я пишу тебе спасибо», организованная волонтерами.
Все желающие оставляли теплые послания в адрес защитников Родины, участвующих в специальной военной операции. Собранные письма будут переданы вместе с очередной партией гуманитарной помощи.
«Получился очень добрый, теплый и по-настоящему семейный праздник. Спасибо нашим предпринимателям за организацию, креатив и прекрасное летнее настроение!» — отметил глава Королева Игорь Трифонов.
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