Более 2 тысяч человек приняли участие в фестивале «ЧУDO ФЕСТ» в Королеве

В минувшие выходные в Королеве состоялся красочный семейный фестиваль «ЧУDO ФЕСТ — 2025», который прошел на территории Акуловского водоканала рядом с Мемориалом Славы. С раннего утра жители города разных возрастов принимали участие в многочисленных мероприятиях: ярмарках, мастер-классах, интерактивных программах и концертных выступлениях.