Более 2 тысяч человек приняли участие в фестивале «ЧУDO ФЕСТ» в Королеве

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

В минувшие выходные в Королеве состоялся красочный семейный фестиваль «ЧУDO ФЕСТ — 2025», который прошел на территории Акуловского водоканала рядом с Мемориалом Славы. С раннего утра жители города разных возрастов принимали участие в многочисленных мероприятиях: ярмарках, мастер-классах, интерактивных программах и концертных выступлениях.

Гости фестиваля также могли встретить ростовых кукол и поучаствовать в разнообразных играх.

Особое внимание привлекла акция «Я пишу тебе спасибо», организованная волонтерами.

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Все желающие оставляли теплые послания в адрес защитников Родины, участвующих в специальной военной операции. Собранные письма будут переданы вместе с очередной партией гуманитарной помощи.

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

«Получился очень добрый, теплый и по-настоящему семейный праздник. Спасибо нашим предпринимателям за организацию, креатив и прекрасное летнее настроение!» — отметил глава Королева Игорь Трифонов.

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