Более 170 мероприятий провел молодежный центр в Королеве зимой

Более 2 тысяч жителей Королева стали участниками зимних мероприятий молодежного центра «Космос», проходивших в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Практически каждый день на площадках в Центральном парке и микрорайоне Первомайский кипела жизнь: звучала музыка, проходили дискуссии, встречи талантливой молодежи и киновечера.

Ярким стартом зимнего сезона стал традиционный предновогодний «Мандариновый забег», который прошел в Королеве уже в третий раз. Каждый участник получил от организаторов символические подарки — ароматные мандарины и стаканчик горячего безалкогольного глинтвейна. Еще одним знаковым событием стал ежегодный квартирник, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого: гости вечера под гитару окунулись в атмосферу душевного общения и искренних эмоций.

Особое внимание центр уделил духовно-нравственному развитию молодежи, организовав второй ежегодный фестиваль «Никольский» в рамках социального проекта «Вера. Традиции. Единство». Жители смогли прикоснуться к миру русских традиций, поучаствовать в творческих мастерских и насладиться выступлениями музыкальных коллективов. Активно трудились и добровольцы местного отделения «Волонтеров Подмосковья»: активисты участвовали в городских акциях, выходили на уборку снега и отправили две партии гуманитарной помощи бойцам на передовую.

Весной встречи в «Космосе» продолжатся — организаторы обещают яркие мероприятия и незабываемые события для жителей Королева.

Узнать подробнее о бесплатных событиях можно здесь.