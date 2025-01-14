Более 1,7 тыс программ провели в библиотеках Подмосковья в новогодние праздники

С 1 по 8 января в библиотеках Московской области прошло более 1700 познавательных и тематических мероприятий для детей и взрослых. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, какие активности организовали в читальнях.

Гостей знакомили с традициями празднования Нового года, проводили квесты, детские программы, музыкальные представления, спектакли, утренники, елки, выставки, литературные встречи, квизы и семейные праздники.

Например, Губернская библиотека подготовила музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка».

В Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске состоялось театрализованное интерактивное представление для детей «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза».

Центральная библиотека Паустовского в Электростали провела интерактивную программу для всей семьи «Новогоднее волшебство».

За время новогодних каникул библиотеки региона выдали читателям более 35 тысяч книг.