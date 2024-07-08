Более 150 жителей Мытищ приняли участие в забеге ко Дню семьи

Четвертый ежегодный забег в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Мытищах. Он прошел в лесопарке и собрал более 150 участников.

Гости спортивного праздника наслаждались душевной атмосферой, полевой кухней, разминкой от профессиональных тренеров, музыкой, развлекательной программой, конкурсами и мастер-классами. Главным событием стали легкоатлетические кроссы на дистанциях 1,5 и пять километров. Всех победителей наградили ценными подарками.

Участники могли выбирать бег или ходьбу, при этом ценностью было не время, а хорошее настроение и общение на свежем воздухе. Каждый старался продемонстрировать свои навыки и достичь хороших результатов.

Отметим, что все больше жителей Мытищ присоединяются к спорту и здоровому образу жизни, что делает мероприятия такого рода все более популярными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».