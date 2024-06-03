Более 150 детей с ОВЗ посетили «Пешки-Парк» в Солнечногорске

Праздничная программа в честь Дня защиты детей прошла в Солнечногорске для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ее участниками стали более 150 детей. Они посетили «Пешки-Парк».

Инициатором проведения выступила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов. Активисты «Движения Первых», молодежных центров «Подсолнух» и «Возрождение» подготовили для ребят различные активности и мастер-классы. На сцене выступали артисты, работали спортивные и игровые площадки. Кроме того, сотрудники МЧС и автоинспекторы представили свои машины и рассказали о профессии.

Детей поздравили председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель главы муниципалитета Марина Маннапова, а также начальник социальной защиты Аветис Башикян.

«По поручению главы округа Константина Михалькова поздравили наших ребятишек и угостили всех вкусным мороженым. Благодарю организаторов за такой чудесный праздник, а всем семьям желаю крепкого здоровья и благополучия!» — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.