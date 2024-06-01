«Самое важное и дорогое». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защиты детей

Мороженое, подарки, увлекательные квесты, викторины и не только ждут сегодня юных посетителей парков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о широком праздновании Дня защиты детей в регионе.

По его словам, сегодня в 60 подмосковных парках детям раздают мороженое, а развлекательные программы, специально подготовленные для юных посетителей, сделают этот день по-настоящему незабываемым.

«Наши дети — это будущее, самое важное и дорогое, что есть у каждого человека. Мы, взрослые, сделаем все возможное, чтобы создать для вас безопасную и комфортную среду, в которой вы сможете развиваться, учиться и реализовывать свои мечты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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