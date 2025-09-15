Более 15 тысяч жителей Лобни приняли участие в праздновании Дня города
Более 15 тысяч жителей и гостей Лобни стали частью масштабного празднования Дня города. Торжества начались с праздничного богослужения и возложения цветов к мемориалам в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Также в этот день в Лобне после масштабного благоустройства открыли парк Защитников Москвы и обновленную Аллею Славы.
Центральный парк стал главной площадкой праздника. Здесь каждый желающий мог принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.
В парке работали интерактивные точки: мастер-классы, фотозоны, викторина с призами, библиотечная поляна. Детей угощали бесплатным мороженым.
На главной сцене чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие муниципалитета. В этот день открылись два новых кафе — детское в парке Киово и семейное в Центральном парке.
Впервые в истории Лобни прошла лотерея с моментальным определением победителей. Завершилась праздничная программа выступлением кавер-группы и файер-шоу.