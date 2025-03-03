Более 15 тысяч блинов раздали в Люберцах в Масленичную неделю

Гуляния, посвященные Масленице, завершились в Люберцах. Для жителей провели концерты, спортивные состязания и мастер-классы. Также в округе раздали более 15 тысяч блинов — главного угощения праздничной недели.

Тематические мероприятия организовали в парках, скверах, во дворах и на стадионах. Жители и гости округа могли поучаствовать в традиционных состязаниях.

«Русские забавы, конкурсы, концертные программы и, конечно же, угощение блинами. Пусть весна будет тёплой и принесет каждому из нас радость и только отличное настроение!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Праздник отметили и в Дзержинском. Здесь также провели конкурсы и раздавали блины. Дети покатались на аттракционах и побывали на развлекательной программе с участием героев народных сказок.

Ранее мы рассказывали о том, что выставка акварели откроется в Люберцах 7 марта.