Более 15 кубометров мусора собрали на экологической акция в Мытищах

Участникам экологической акции «Вода России» удалось в прошлые выходные собрать около 15 кубометров мусора, которые отправятся на переработку. Более двух кубометров стекла также удалось утилизировать на ежегодной уборке в Мытищах.

«После зимы накопилось много мусора, и пока трава еще не выросла, необходимо навести порядок. Более 50 волонтеров и жителей Мытищ собрались на экологический субботник, чтобы очистить берега Яузы и Сукромки. Спасибо всем, кто нашел время и пришел на помощь. Призываю всех присоединяться к нашим экологическим мероприятиям. Впереди нас ждет общеобластной субботник и любимая акция по высадке деревьев», — отметил Артур Суворов, директор управления экологии администрации городского округа Мытищи.

Один из участников, Нарет Асатрян, рассказал, что участвует в этой экологической акции уже второй раз и является организатором волонтерской группы в компании «Вкусно и точка» города Мытищ. Акция «Мой экодень» проходит в его компании, в рамках которой сотрудники участвуют в подобных волонтерских мероприятиях. Более 10 представителей «Вкусно и точка» участвовали в уборке берегов Яузы и Сукромки.

Участники акции отметили, что очистка территорий от мусора способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде. Кроме того, это отличная возможность провести время с близкими, коллегами и друзьями, занимаясь полезным делом.