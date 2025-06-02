Более 139 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День защиты детей

Праздничные в честь Дня защиты детей прошли более чем в 90 парках Подмосковья 1 июня. Для юных гостей провели мастер-классы, концерты и фестивали, а также раздали 95 тысяч порций бесплатного мороженого.

Юные гости парков смогли попробовать себя в разных профессиях на интерактивных площадках, а также увидеть красочные концерты и шоу.

Так, в городском парке Каширы прошла выставка техники и фестиваль красок, а гостей угощали маршмэллоу. В парке Островского в Ступине прошли показательные выступления скейтбордистов, а также мастер-класс по чирлидингу.

В Шаховской гостей встретили ростовые фигуры и шоу мыльных пузырей, викторина о профессиях и игровая программа.Концерт, цирковое представление и шоу роботов провели в Рузе.

Всего мероприятия посетили более 139 тысяч человек.