Более 130 спасателей привлекли для ликвидации последствий непогоды в Подмосковье

В Московской области продолжают устранять последствия снегопада. В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели работают в Клину, Дмитрове, Солнечногорске, Истре, Пушкино, Сергиевом Посаде, Талдоме, Мытищах и Рузе, где складывается наиболее сложная обстановка.

«Основные силы сосредоточены на распиловке упавших деревьев, разборе завалов и расчистке пешеходных зон. После получения допуска от энергетиков сотрудники ведомства приступают к работам», — отметили в МЧС.

Специалисты также следят за пожарной безопасностью в населенных пунктах, где нет электричества. Работы идут круглосуточно.

Порядка 130 сотрудников МЧС России и 27 единиц техники борются с последствиями непогоды. Готова к работе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Московской области, состоящая из 200 человек.