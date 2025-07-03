Более 120 многодетных семей получили денежную компенсацию в Мытищах

Многодетные семьи в Мытищах, ожидающие бесплатные земельные участки, могут получить вместо них денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Более 120 семей округа с начала 2025 года воспользовались этой мерой поддержки.

Начальник управления социальной защиты населения Александр Салагаев отметил, что деньги дают семьям больше возможностей: их можно использовать для погашения ипотеки, оплаты образования детей или покупки автомобиля. Оформить выплату можно быстро через региональный портал госуслуг, если семья уже стоит в очереди на получение земельного участка.

Перед подачей заявления нужно обновить информацию о составе семьи в администрации города, если произошли изменения. Важно также проверить правильность заполнения заявления.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону горячей линии 122. Доступен также Telegram-чат «Социалка. Мытищи», где можно получить консультации по вопросам социальной поддержки.