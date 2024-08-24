Более 11 тысяч тонн помощи отправили из Подмосковья в зону СВО с 2022 года

Подмосковье направило уже 11 тысяч тонн гуманитарного груза участникам СВО и жителям новых территорий России с 2022 года. О непрерывном сборе помощи в интервью Юлии Минаковской рассказал депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

«С начала СВО во всех муниципальных образованиях начали оперативно развертываться центры сбора гуманитарной помощи. По заявкам наших ребят с передовой, эта помощь стала поступать в зону СВО. Большая номенклатура товаров: мука, крупы, сахар, чай и кофе, форма военная, палатки, сети, носилки и многое другое. Участвуют все жители Подмосковья, включая членов партии и сторонников „Единой России“. Когда формируется колонна, ее тоже сопровождают наши депутаты», — рассказал Вшивцев.

По его словам, машины с гуманитарной помощью на борту выезжают из Подмосковья каждую неделю. С 2022-го регион направил уже свыше 11 тысяч тонн товаров в зону специальной военной операции, из них свыше двух тысяч тонн — только за последние полгода.

«Мы всегда оказывали, оказываем и будем оказывать помощь ребятам, которые отстаивают свободу и независимость нашей страны», — добавил депутат.

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