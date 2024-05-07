Более 1000 жителей Орехово-Зуева прошли школу борьбы с сахарным диабетом | 360°

07 мая 2024, 11:36
Более 1000 жителей Орехово-Зуева прошли школу борьбы с сахарным диабетом
Школа сахарного диабета работает в поликлинике № 4 в Орехово-Зуеве. С января занятия посетили более тысячи жителей округа.
Специалисты школы сахарного диабета всего за пять занятий научат, как жить с этим заболеванием. Жителей округа с сахарным диабетом первого и второго типа учат правильно питаться, подсчитывать углеводы, делать инъекции, корректировать дозы инсулина. Обучение помогает людям адаптироваться и жить полноценно, несмотря на заболевание.
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«Обучаем всему, отвечаем на все вопросы, которые интересуют. Узнаем, с какими трудностями они столкнулись в жизни, имея это заболевание, даем разъяснения и стараемся быть полезными», — рассказала эндокринолог поликлиники № 4 Наталья Утемова.
Сахарный диабет — распространенное на сегодняшний день заболевание. Только в Орехово-Зуевском городском округе такой диагноз имеют более 10 тысяч пациентов.
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