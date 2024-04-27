Более 1000 добровольцев собрал форум волонтеров в Люберцах | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 22:15 Более 1000 добровольцев собрал форум волонтеров в Люберцах Unsplash

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В Люберцах состоялся второй большой волонтерский форум, на котором собралось более 1000 добровольцев всех возрастов. Представители общественных движений поддерживают участников спецопераций и их семьи, посещают ветеранов, помогают на массовых мероприятиях, включая выставку «Россия» на ВДНХ.

Одной из представительниц волонтерского движения является Валентина Кильдишева. Она — участница благотворительной организации «Домашний очаг», где она помогает участникам спецоперации. В возрасте 67 лет она стала серебряным волонтером и активно участвует в различных благотворительных мероприятиях. Вместе с другими волонтерами пожилого возраста они делают сухие души, вяжут носки и нашлемники. За год они создали 74 маскировочные сети и сделали 7,5 тысяч окопных свечей.

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В Люберцах насчитывается 3200 волонтеров, и многие желают присоединиться к этому движению. На форуме вручили 1000 волонтерских книжек.

Активистам волонтерского движения на форуме вручили благодарственные письма, а хедлайнерами мероприятия стали дуэт Nansi&Sidorov, которые являются исполнителями гимна молодежи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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