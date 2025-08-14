Сегодня 09:24 Более 1000 человек приняли участие в Дне физкультурника в Люберцах 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы Подмосковье

Праздники

Спортсмены

Люберцы

Спортивный праздник прошел на стадионах «Урожай» в Томилине и «Орбита» в Дзержинском. В массовых мероприятиях приняло участие более тысячи человек.

Спортивные федерации и школы олимпийского резерва провели на стадионе «Урожай» мастер-классы для всех желающих. Состоялись турниры по аквафутболу и мокрому волейболу. Особое внимание уделили адаптивному спорту, а также активностям для жителей старшего поколения.

На новом футбольном поле стадиона «Орбита» в Дзержинском соревновались спортсмены 2017–2018 годов рождения. На отремонтированной баскетбольной площадке прошел турнир 3×3. Также в этот день состоялись соревнования по настольному теннису и фестиваль силового экстрима. Все желающие могли выполнить нормы ГТО. Особым событием стал дебютный турнир по голболу для незрячих спортсменов, прошедший в обновленном зале спортшколы «Орбита».

Тренерам, спортсменам, учителям физической культуры, руководителям федераций, школ и спортивных учреждений вручили награды различного достоинства и благодарственные письма. Глава городского округа Владимир Волков отметил, что в Люберцах работают более 70 спортивных организаций и клубов, пять школ олимпийского резерва. «Профессиональные тренеры и спортсмены тяжелейшим трудом и своим талантом прославляют наш округ на соревнованиях различного уровня. Искренне гордимся вашими достижениями и верим в новые яркие победы!» — сказал руководитель муниципалитета.