Более 1000 бюджетных мест открыли для абитуриентов в техникуме Королева

Техникум имени С. П. Королева сможет принять более 1000 студентов на бюджетные места в 2025 году. Заявления будут принимать еще чуть больше двух недель.

Студенты будут обучаться на 43 программах среднего профессионального образования. С 2016 года техникум в Королеве также является Межрегиональным центром компетенций в области строительства.

Учреждение входит в топ-100 лучших организаций Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству. Кроме того, в прошлом году техникум стал лауреатом национального конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации».

Поступить в него можно после девятого класса. Доступны специальности в сфере ЖКХ, строительства, благоустройства и экологии. Здесь можно обучиться на профессии в сфере аддитивных технологий, машиностроения, производства изделий из полимерных композитов, а также на повара и кондитера и другие специальности.

С прошлого года здесь готовят специалистов в области беспилотных летательных аппаратов. Подать заявление можно до 10 августа — для творческих профессий и до 15 августа — для остальных специальностей.