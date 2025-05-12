Более 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье в праздники

Лесная охрана вместе с сотрудниками МВД и МЧС, казаками, а также представителями местных администраций патрулировала природные территории в майские праздники. Инспекторы выявили 101 нарушение лесного законодательства, 12 из которых — несоблюдение правил пожарной безопасности.

«В дни майских праздников оперативные службы перевели в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Сотрудники лесной охраны Комлесхоза более 1,5 тысячи раз выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, инспекторы составили 26 административных протоколов, по всем случаям возбудили дела и начали расследования. За разведение костров в неположенных местах нарушителям грозят штрафы: от 15 до 60 тысяч рублей для граждан, от 30 до 110 тысяч для должностных лиц и от 100 тысяч до двух миллионов рублей для организаций.

Напомним, при обнаружении возгорания необходимо звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.