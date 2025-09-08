Более 100 молодых педагогов приняли участие в «Спортфесте» в Балашихе

В спортивной школе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный состоялся традиционный спортивный праздник «Спортфест» для молодых специалистов из образовательных организаций городского округа Балашиха. Мероприятие собрало более 100 начинающих педагогов из 27 школ и детских садов города.

«Спортфест» организован для знакомства молодых специалистов с педагогическим сообществом Балашихи в формате спортивной встречи. Участники приняли активное участие в разнообразных эстафетах и командных соревнованиях, которые были подготовлены инициативными учителями — членами сообщества «Лаборатории молодого специалиста». Атмосфера праздника способствовала не только развитию командного духа, но и установлению новых профессиональных контактов.

Организаторами мероприятия выступили Центр наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами МБУ ДПО «Учебно-методический центр». «Спортфест» традиционно проводится в первую субботу сентября и направлен на поддержку успешной адаптации молодых педагогов в коллективе, а также на формирование сплоченного профессионального сообщества.

Подобные спортивные фестивали играют важную роль в укреплении дружеских и профессиональных связей между педагогами. Кроме того, активное участие в спортивных соревнованиях мотивирует молодых специалистов вести здоровый и активный образ жизни, что положительно влияет на их работу и общее самочувствие.