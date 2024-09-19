Более 100 пациентов с диабетом получили консультации в НИКИ детства в Мытищах

«Семейная школа сахарного диабета» помогает детям и их семьям, которые впервые столкнулись с диагнозом сахарный диабет. Консультации получили более 125 детей и их родителей.

Дети с диабетом первого типа, а также их семьи могут получить консультации психологов в проекте Института эндокринологии НИКИ детства. пациенты

Проект «Семейная школа сахарного диабета» создан для помощи семьям, которые впервые столкнулись с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет и тем, чьим детям поставлен диагноз диабет первого типа.

Поддержать семьи в сложной ситуации, когда ребенку поставили диагноз диабет первого типа, а также те семьи, чьи дети постоянно попадают в лечебное учреждение с кетоацидозом или обострением сопутствующих заболеваний. Пациентам с диабетом требуется постоянный контроль состояния и питания, меняется и режим жизни всей семьи. Консультации уже получили свыше 125 детей и их родителей.

Любая эндокринная патология, часто завязана на психоэмоциональном состоянии. Часто дебюту детского диабета предшествует стрессовая ситуация, эпизоды психологического и физического насилия в семье, частые скандалы, алкогольная зависимость у родителей.

Особо уязвимая категория пациентов, которой нужна помощь психологов — подростки. Нежелание мириться с новыми обстоятельствами, строгой диетой, бунтарское поведение и отрицание новых правил — часто приводят их больницу в тяжелых состояниях гипо-и гипергликемии. Работа с пациентами НИКИ детства ведется на всем этапе лечения, после выписки еще полгода семью курируют специалисты. Таким образом у семьи появляется возможность принять диагноз, научиться с ним жить и строго контролировать заболевание».

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