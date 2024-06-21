Более 100 человек наградили в День медицинского работника в Реутове

Фото: Телеканал «360»

В День медицинского работника 125 сотрудников Реутовской клинической больницы были награждены за их профессиональные достижения. Главный врач больницы Александр Алексеев поздравил коллектив с праздником и отметил высокие результаты работы учреждения.

Алексеев сообщил, что больница успешно справляется с задачами, оказывая качественную медицинскую помощь и обеспечивая высокий уровень удовлетворенности среди населения. В текущем году завершили ремонт фасадов хирургического и терапевтического корпусов, и уже запланированы внутренние работы.

Помимо этого, в ближайшее время предстоит открытие нового рентгенкабинета с современным оборудованием, а также ожидается поставка новых томографа и маммографа, что позволит улучшить качество диагностических услуг в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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