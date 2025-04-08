Более 10 сортов картофеля вырастят на предприятии в деревне Лека в Шатуре

На сельскохозяйственном предприятии «Агрофорвард» в деревне Лека в Шатуре производят семенной картофель. На участке площадью 160 гектаров каждый год выращивают 10-12 сортов этого корнеплода для разного климата.

Это суперэлитные и элитные сорта, которые обладают отличной устойчивостью к болезням и дают высокий урожай. По словам директора сельскохозяйственной компании «Агрофорвард» Виктора Штайнепрайса, лучшими разновидностями картофеля для Московской области считаются «алует», «аризона» и «пикассо».

Предприятие развивает партнерские отношения с крупными хозяйствами. Они заказывают картофель того или иного сорта еще до начала посевной.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.